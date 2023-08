Ucrânia : prioridade francesa e europeia esta semana

Ucrânia

É uma semana europeia em que a Ucrânia vai ser alvo de muitos debates. Dmytro Kuleba é aguardado às 17h30 no Palácio do Eliseu, em França, enquanto os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia debaterão a situação ucraniana numa reunião em Toledo, Espanha, a 31 de agosto.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, será o convidado de honra da conferência anual dos embaixadores franceses em Paris. No âmbito desta visita, o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, vai receber o chefe da diplomacia de Kiev no Palácio do Eliseu.

Após uma actualização da situação militar no terreno e das necessidades da Ucrânia, de acordo com a presidência francesa, o chefe de Estdao “vai reafirmar a sua vontade em prosseguir os esforços diplomáticos para garantir que a Ucrânia recupere a sua soberania e integridade territorial.”

Desde o início do conflito, a França já investiu 1,461 mil milhões de dólares, entre os quais 446 milhões em ajuda militar à Ucrânia, segundo o Instituto de Economia Mundial de Kiel.

Por outra parte, em Espanha em Toledo, a União Europeia vai organizar uma reunião informal, com início a 30 de agosto, com os ministros dos Negócios Estrangeiros para discutir também a situação ucraniana, em particular, a fórmula de paz proposta pela Ucrânia. De salientar que os ministros europeus de defesa se reunirem desde hoje nessa cidade da Andaluzia.

O principal objetivo da proposta do Governo ucraniano é reembolsar as despesas ocasionadas com activos russos e recuperar a totalidade do seu território.

