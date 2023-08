Furacão Idalia entra em território norte-americano onde já há declaração de emergência.

Estados Unidos

O Idalia chegou ao Noroeste da Flórida como um furacão de categoria 3, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

O furacão Idalia, extremamente perigoso, está a provocar "tempestades catastróficas e ventos prejudiciais" de até 195 km/h, com rajadas ainda mais fortes, segundo o Centro Nacional de Furacões.

De notar que ainda antes de chegar à costa, o Idalia era classificado como furacão de categoria 4 ao avançar pelo Golfo do México, antes de descer para magnitude 3 na escala Saffir-Simpson, esta que vai até 5 de intensidade.

As autoridades meteorológicas, no entanto, alertaram num comunicado que o Idalia continua sendo um furacão potencialmente perigoso com uma trajectória que vai para Norte, em direcção à Geórgia e à Carolina do Sul.

Desde a noite de segunda-feira, o Idalia também afectou Cuba, onde foram registadas inundações, cortes de energia eléctrica e operações para a retirada de moradores.

As tempestades, que provocam cheias de 3 a 5 metros em algumas áreas costeiras, podem provocar inundações desastrosas, advertiu o Centro Nacional de Furacões.

Ron DeSantis, governador da Flórida e pré-candidato republicano à presidência, fez um apelo para os que se encontram nas zonas de evacuação ao longo da costa do Golfo do México para partirem "imediatamente".

DeSantis afirmou que o Idalia será provavelmente o furacão mais forte a atingir a região em mais de um século.

O presidente americano, Joe Biden, assinou na segunda-feira uma declaração de emergência para a Flórida, o que garante ajuda federal para enfrentar a passagem do Idalia.

O aeroporto internacional de Tampa fechou e os voos foram interrompidos na costa leste dos Estados Unidos, vítima de outro furacão, Franklin.

As fortes chuvas provocadas pelo furacão Idalia no oeste de Cuba provocaram inundações em várias localidades e mais de 200.000 moradores ficaram sem energia eléctrica.

Quase 150 pessoas morreram no ano passado quando o furacão Ian atingiu a costa Oeste da Flórida como uma tempestade devastadora de categoria 4.

Os cientistas alertam que as tempestades se tornarão cada vez mais potentes com o aumento da temperatura no planeta devido às mudanças climáticas.

Furacão. Imagem de Arquivo. © AP

