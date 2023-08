Futebol: Al Nassr de Sadio Mané e de Cristiano Ronaldo venceu pela segunda vez na liga saudita

Futebol

A quarta jornada do campeonato saudita da primeira divisão de futebol ficou encerrada na terça-feira 29 de Agosto com o segundo triunfo do Al Nassr de Sadio Mané e de Cristiano Ronaldo por 4-0 frente ao Al-Shabab.

Quatro jornadas já se realizaram na Arábia Saudita: o Al-Ittihad Jeddah de Karim Benzema lidera com doze pontos, enquanto o Al Nassr de Sadio Mané e de Cristiano Ronaldo venceu pela segunda vez por 4-0.

Al Nassr arrecadou segundo triunfo com nova goleada

A 29 de Agosto, a equipa de Cristiano Ronaldo venceu por 4-0 o Al-Shabab.

As estrelas deste encontro foram Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, visto que o senegalês marcou um golo e que o português apontou dois tentos, de grande penalidade. De notar que o quarto tento foi apontado pelo defesa saudita Sultan Al-Ghanam.

Segundo triunfo para o Al Nassr, equipa dirigida pelo português Luís Castro, em quatro jornadas.

Com esta vitória, o Al Nassr ocupa agora o sexto lugar com seis pontos, enquanto o Al-Shabab está na 17ª posição com dois pontos.

Al-Ittihad Jeddah na liderança

O Al-Ittihad Jeddah venceu os quatro primeiros jogos: 2-0 frente ao Al-Tai, 3-0 perante o Al Raed, 4-0 frente ao Al-Riyadh e 3-0 perante o Al-Wehda. A equipa onde actua o francês Karim Benzema, que se lesionou diante do Al-Wehda, lidera com doze pontos, em igualdade pontual com o Al-Ahli Jeddah do senegalês com origem guineense, Édouard Mendy.

De notar que o Al Hilal, clube comandado pelo português Jorge Jesus, tem dez pontos e ocupa o terceiro lugar, isto após o triunfo por 2-0 frente ao Al-Ettifaq na quarta jornada.

A quinta jornada da primeira divisão da liga saudita decorre entre 01 e 02 de Setembro.

