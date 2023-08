Ucrânia: Dois mortos em Kiev, um aeroporto russo atacado por drones

Ucrânia/Rússia

Duas pessoas morreram, nesta quarta-feira 30 de Agosto, após um ataque de drones e de mísseis massivos em Kiev. Entretanto, drones atacaram o aeroporto de Pskov, no Noroeste da Rússia, um acidente raro sobretudo tão longe da fronteira ucraniana.

As forças aéreas ucranianas afirmam ter abatido 28 mísseis e 15 drones, num total de 44 projécteis enviados segundo elas pelas forças russas.

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, segundo Serhi Popko, chefe da administração militar na capital ucraniana.

Os dois homens foram encontrados sem vida num prédio não residencial segundo detalhou o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

Recorde-se que em Maio, as autoridades ucranianas afirmaram que o maior ataque tinha ocorrido em Kiev com, na altura, 59 drones, em que duas pessoas foram também mortas.

Ainda nesta quarta-feira, a Rússia afirmou ter destruído quatro navios que transportavam até 50 membros das forças especiais ucranianas.

Recorde-se que a Ucrânia se tinha congratulado com uma operação realizada na península da Crimeia, na passada quinta-feira, território anexado por Moscovo em 2014.

Ainda relativamente aos acontecimentos ocorridos durante a noite de terça para quarta-feira, Moscovo acusou Kiev de ter levado a cabo um ataque de drones em território russo no aeroporto de Pskov, perto da fronteira estónia, a cerca de 830 quilómetros da capital ucraniana.

Este ataque não fez vítimas segundo o Governador da região, Mikhaïl Vedernikov, isto apesar dos vários incêndios registados.

Segundo a agência de imprensa oficial Tass, que cita as operações de socorro, quatro aviões russos ficaram danificados. Quanto à agência RIA Novosti,admitiu que dois aviões estiveram em chamas.

Todos os voos no aeroporto de Pskov foram cancelados.

No resto do território russo outros drones atribuídos à Ucrânia foram abatidos, segundo Moscovo, durante a noite, isto apesar de terem atingido a região da capital russa sem fazer estragos nem feridos segundo as autoridades locais.

Palácio do Kremlin em Moscovo. © Mladen ANTONOV / AFP

