Hong Kong em alerta máximo face ao tufão Saola que poderá ser o "mais poderoso" da região desde 1949

O alerta máximo de tempestado foi emitido a 1 de Setembro de 2023 em Hong Kong, pela primeira vez desde 2018, numa altura em que o super tufão Saola se aproxima do território, e que deve passar também a menos de 50 quilómetros de Macau.

Macau declarou o estado de prevenção imediata e subiu o nível de alerta de 3 para 8, o terceiro mais elevado. O tufão Saola dirige-se, a 1 de Setembro, rumo à costa sudeste da China, acompanhado por ventos fortes de mais de 200 quilómetros/hora e ameaçando Macau, Hong-Kong e outros centros industriais importantes da região.

O Centro meteorológico chinês avisou que "Saola poderia ser o tufão mais forte desde 1949" nesta região do Sul da China que inclui as regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong e a cidade de Shenzen.

Em entrevista à RFI, o deputado da Assembleia legislativa de Macau, Pereira Coutinho, expõe a situação de alerta e as medidas de prevenção tomadas para fazer face a possíveis danos causados pelo supertufão Saola:

Estamos prestes a receber este super tufão. Em princípio está tudo calmo mas nada impede que as coisas mudem drásticamente. Estão a ser tomadas todas as medidas preventivas, nomeadamente a de alertar a população para que fechem as janelas e que as unidades comerciais controlem os equipamentos. Portanto, há um alerta bastante forte. Todos os transportes públicos estão fechados, assim como as pontes rodoviárias, excepto para os carros de emergência.