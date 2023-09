Basquetebol: Brasil perdeu frente à Letónia e foi eliminado

Basquetebol

A selecção brasileira perdeu frente à Letónia por 84-104 em território indonésio num jogo a contar para o Grupo L do Campeonato do Mundo de basquetebol. O Brasil foi eliminado da corrida ao título mundial.

O Brasil era a única selecção lusófona que se conseguiu apurar para a segunda fase da prova principal, na luta pelo título mundial.

Brasileiros não resistem aos letões

A selecção brasileira nunca conseguiu estar na frente no marcador visto que a Letónia venceu todos os períodos.

Os letões foram superiores nos quatro períodos: 20-22, 22-23, 21-36 e 21-23.

A Letónia arrecadou um triunfo importante por 84-104 e apurou-se para os quartos-de-final.

O melhor marcador do lado brasileiro foi Bruno Caboclo com 20 pontos, à frente de Yago Santos com 14.

De notar ainda que os melhores ressaltadores da equipa brasileira foram Bruno Caboclo e Lucas Dias que recuperaram sete vezes a bola cada um.

Os letões venceram até agora quatro jogos e perderam apenas um. Na primeira fase de grupos os atletas da Letónia derrotaram a França 88-86 e o Líbano por 109-70, mas perderam por 75-101 perante o Canadá. Na segunda fase de grupos, a selecção da Letónia derrotou a Espanha por 74-69 e o Brasil por 104-84.

Quanto ao Brasil terminou no segundo lugar na primeira fase da prova, atrás da Espanha. Os brasileiros venceram o Irão por 100-59 e a Costa do Marfim por 89-77, mas perderam por 78-96 frente aos espanhóis. Na segunda fase, a selecção brasileira derrotou o Canadá por 69-65, mas acabou por perder frente à Letónia.

Em conferência de imprensa, Gustavo de Conti, seleccionador do Brasil, admitiu que a Letónia foi superior e também aproveitou o momento para fazer um balanço da prova para os brasileiros.

00:59 Gustavo de Conti, seleccionador do Brasil 03-09-2023

Na classificação final, o Brasil ficou no 13° lugar, enquanto Angola e Cabo Verde terminaram respectivamente no 26° e 28° postos.

Gustavo de Conti, seleccionador do Brasil. © Cortesia FIBA

Espanha foi eliminada

A actual campeã do mundo de 2019, a Espanha, foi eliminada. Após ter vencido os três jogos da primeira fase de grupos, os espanhóis foram derrotados pela Letónia por 69-74 e pelo Canadá por 85-88.

A selecção espanhola terminou no nono lugar no campeonato do mundo, enquanto a França, medalha de bronze em 2019, ficou na 18ª posição.

Quanto aos Estados Unidos, os jogadores norte-americanos perderam o último jogo da segunda fase de grupos por 104-110 frente à Lituânia, mas ficaram no segundo lugar no Grupo J e apuraram-se para os quartos, bem como a Lituânia, primeira nesse agrupamento.

Nos quartos-de-final, a 5 e 6 de Setembro, os Estados Unidos defrontam a Itália, a Alemanha mede forças com a Letónia, a Sérvia vai jogar frente à Lituânia, enquanto a Eslovénia e o Canadá enfrentam-se no derradeiro encontro desta fase da prova.

Todos os jogos decorrem agora nas Filipinas. De notar que até agora três países receberam partidas do mundial de basquetebol: Japão, Filipinas e Indonésia.

Mundial de Basquetebol. © Cortesia FIBA

