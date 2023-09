Futebol: SL Benfica venceu Guimarães e juntou-se a FC Porto e Sporting CP na liderança

Futebol

A quarta jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol vai ficar encerrada neste domingo 03 de Setembro com os jogos dos líderes FC Porto e Sporting CP, que defrontam respectivamente o Arouca e o Sporting de Braga. No sábado, o SL Benfica goleou o Vitória de Guimarães por 4-0 e juntou-se, provisoriamente, aos portistas e aos sportinguistas na liderança da Liga Portuguesa.

O actual campeão de Portugal, o SL Benfica, arrecadou a terceira vitória na defesa do título conquistado no ano passado, vencendo por 4-0, em casa no Estádio da Luz, o Vitória Sport Clube - Vitória de Guimarães que não tinha sofrido nenhuma derrota em três jogos disputados.

Imbróglio na baliza acabou nos encarnados

O treinador alemão Roger Schmidt escolheu que neste momento o guarda-redes do Benfica é o jovem Samuel Soares de apenas 21 anos. Após o imbróglio com o habitual titular, o grego Odysseas Vlachodimos, a decisão dos encarnados foi radical… o grego foi vendido aos ingleses do Nottingham Forest.

Em Lisboa, no Estádio da Luz, com Samuel Soares na baliza, os encarnados conseguiram vencer por 4-0 o Vitória Sport Clube - Vitória de Guimarães.

Tudo ficou definido na primeira parte. Aos 11 minutos, o defesa português Jorge Fernandes marcou na própria baliza e abriu o marcador para os encarnados. Depois, aos 18 minutos, o médio luso do Vitória de Guimarães, João Mendes, foi expulso por acertar com a chuteira na cara do defesa argentino do Benfica, Nicolás Otamendi.

A dez contra onze, os vimaranenses não vão resistir. O argentino Ángel Di María, aos 33 minutos, e o turco Orkun Kokçu, aos 45+5 minutos, vão permitir aos lisboetas de estarem a vencer por 3-0 no intervalo.

O resultado final foi fixado aos 46 minutos, já na segunda parte, com um último tento apontado pelo norueguês Fredrik Aursnes.

Com este triunfo, os encarnados ocupam o 1° lugar com 9 pontos, em igualdade de pontos com o Vitória Sport Clube - Vitória de Guimarães, e também com o Sporting CP e o FC Porto, estes dois clubes tendo um jogo a menos.

Roger Schmidt (direita), Treinador do SL Benfica. © LUSA - HUGO DELGADO

FC Porto e Sporting CP sob a pressão do Benfica

O FC Porto recebe o Arouca no Estádio do Dragão, um clube que ocupa o oitavo lugar com cinco pontos, enquanto Sporting Clube de Portugal desloca-se ao terreno do Sporting de Braga, sendo que os bracarenses estão na 13ª posição com três pontos.

No entanto o jogo entre o Sporting CP e o Sporting de Braga é o primeiro Clássico do futebol português nesta temporada 2023/2024 visto que os bracarenses na temporada passada terminaram no terceiro lugar na classificação enquanto os leoninos ficaram na quarta posição e falharam o apuramento para a Liga dos Campeões europeus.

Em conferência de imprensa, Rúben Amorim, treinador português do Sporting CP, admitiu que não vai ser um jogo fácil e afirmou que o Braga, bem como o SL Benfica e o FC Porto, é um candidato assumido à conquista do título de campeão de Portugal.

“Queremos implementar o nosso jogo, sabendo que vamos jogar contra jogadores experientes. Se tiver de ser um jogo com muitos golos, que sejam do Sporting. Sabemos que é importante não sofrer. A abordagem vai ser a mesma. Ter a bola, criar ocasiões, travar jogadores como Ricardo Horta, Bruma, Abel Ruiz, Moutinho... Como treinador não quero um jogo com muitos golos, quero uma vitória do Sporting. Ao nível dos três rivais, porque o Sporting de Braga também quer lutar pelo título. Diria que estamos ao nível dos rivais, temos potencial para isso. São plantéis diferentes, temos muita juventude e alguns jogadores com experiência. Estou muito satisfeito pela forma calma e focada como foi feito o mercado”, sublinhou o técnico dos leoninos.

01:02 Rúben Amorim, treinador do Sporting CP 03-09-2023

Por fim, eis os outros resultados: Vizela 1-0 Gil Vicente, Casa Pia 1-1 Rio Ave, Famalicão 1-0 Farense e Portimonense 1-1 Estrela da Amadora.

A quinta jornada da liga portuguesa decorre entre 15 e 18 de Setembro.

Rúben Amorim (centro), Treinador do Sporting CP. © LUSA - DUARTE DRAGO

