Futebol: Real Madrid isolado na liderança, FC Barcelona na perseguição

A quarta jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol ficou encerrada com o triunfo do FC Barcelona por 1-2 na deslocação ao terreno do Osasuna. Nesta jornada, o Real Madrid venceu pela quarta vez consecutiva, e isolou-se na tabela classificativa.

O detentor do título, o FC Barcelona, arrecadou o terceiro triunfo na Liga Espanhola de futebol, enquanto o Real Madrid está na frente com uma quarta vitória.

FC Barcelona novamente em apuros

O FC Barcelona conquistou mais três pontos na defesa do título de campeão com um triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno do Osasuna.

Os ‘Blaugranas’ conseguiram desfazer-se da equipa de Pamplona, eles que começaram o encontro a vencer por 0-1 com um golo do francês Jules Koundé.

No entanto, o Osasuna vai conseguir empatar com um tento marcado pelo argentino Chimy Ávila.

O FC Barcelona reagiu e triunfo por 1-2 com um golo apontado pelo polaco Robert Lewandowski, de grande penalidade.

De notar que os portugueses João Cancelo e João Félix disputaram os primeiros minutos com a camisola do FC Barcelona, eles que chegaram ao clube catalão no último dia do mercado de transferências, a 1 de Setembro.

Com este triunfo, o FC Barcelona ocupa agora o terceiro lugar com 10 pontos, enquanto o Osasuna está na 8ª posição com seis pontos.

Jude Bellingham salvou outra vez o Real Madrid

O Real Madrid recebeu e venceu por 2-1 o Getafe, no Estádio Santiago Bernabéu. Os ‘Merengues’ estiveram a perder após o tento do espanhol Borja Mayoral. No entanto, durante a segunda parte, os madrilenos reagiram, empatando com um golo do espanhol Joselu e vencendo por 2-1 com um tento apontado pelo médio ofensivo britânico Jude Bellingham aos 90+5 minutos.

Jude Bellingham tem sido primordial neste início de temporada visto que já marcou cinco golos em quatro jogos de campeonato pelo Real Madrid.

Os ‘Merengues’ lideram, isolados, a tabela classificativa com doze pontos, mais dois do que o Girona e o FC Barcelona.

Quanto ao Atlético Madrid, o jogo entre a equipa madrilena e o Sevilha foi adiado devido ao temporal ‘DANA’, que obrigou as autoridades a lançar um alerta vermelho, antecipando consequências que podiam ser «catastróficas».

Os ‘Colchoneros’ estão na quinta posição com sete pontos, e com menos um jogo em relação aos principais rivais, Real Madrid e FC Barcelona.

De notar que o Girona venceu por 1-0, em casa, o Las Palmas. O único tento dos catalães foi apontado pelo espanhol Cristián Portu.

Por fim, eis os outros resultados da quarta jornada: Cádiz 3-1 Villarreal, Almería 2-3 Celta de Vigo, Real Sociedad 5-3 Granada, Alavés 1-0 Valência, Betis 1-0 Rayo Vallecano, e Maiorca 0-0 Athletic Bilbau.

De notar que a quinta jornada da liga espanhola da primeira divisão de futebol decorre entre 15 e 18 de Setembro.

