Kiev reivindica alguns avanços na sua contra-ofensiva, mas Rússia desmente

Ucrânia

A Ucrânia reivindicou esta segunda-feira alguns avanços na sua contra-ofensiva na frente sul, Kiev afirmando nomeadamente ter aberto uma brecha em torno da localidade de Robotyné e ter reconquistado 3 km² junto de Bakhmut no leste.

"Não é que esteja a estagnar. Trata-se de um fracasso. De qualquer modo, é exactamente o que parece actualmente", retorquiu Vladimir Putin em conferência de impensa hoje, à margem do encontro com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan em Sotchi. "Vamos ver o que acontece a seguir, mas espero que continue assim", acrescentou ainda o Presidente russo sobre os avanços reivindicados por Kiev no terreno militar.

Apesar, efectivamente, de falar em "avanços", Kiev não deixa contudo de mencionar que conheceu um novo alerta à bomba nesta segunda-feira em todas as escolas da capital, 3 dias depois de um primeiro alerta que se revelou ser falso no próprio dia do regresso às aulas naquele país.

Kiev deu igualmente conta da multiplicação de tiros de drones russos contra armazéns, máquinas agrícolas e equipamentos de empresas industriais na zona de Odessa no sudoeste do país, um dos pontos fulcrais do armazenamento e da comercialização dos cereais ucranianos. Neste sentido, a Ucrânia afirmou hoje que alguns drones russos acabaram por cair no território da vizinha Roménia.

Este país que pertence à NATO e cuja violação do território implicaria uma resposta colectiva dos restantes países da Aliança Atlântica, desmentiu imediatamente as alegações de Kiev.

De referir que também nesta segunda-feira, o ministro da Defesa Oleksiï Reznikov oficializou a sua demissão depois de o Presidente Zelensky ter anunciado ontem que ele iria ser substituído, na sequência de uma série de escândalos de corrupção que mancharam o seu ministério, em pleno conflito com a Rússia.

