Relatório denuncia estragos de milhares de milhões de dólares das espécies invasoras

Biodiversidade

Alemanha – O fenómeno foi avaliado em 423 mil milhões de dólares anuais em 2019: as espécies exóticas invasoras, que se deslocam pela intervenção humana, seriam uma praga crescente para o planeta. Os estragos têm quadriplicado a cada década desde 1970.O caso afecta a segurança alimentar, destrói ecossistemas, com consequências para a saúde humana.

Publicidade Continuar a ler

Estas espécies invasoras contribuíram para 60% das extinções das espécies ao nível global.

As Américas e a Europa são os continentes mais afectados. Em África o valor fica-se pelos 7% destas invasões biológicas.

Os javalis, o zangão asiático ou a joaninha asiática constam das espécies mais invasoras. Os jacintos de água seriam a espécie invasora mais espalhada pelo mundo acabando por se apoderar de rios e cursos de água.

Os peritos do IPBES, painel intergovernamental da ONU para a biodiversidade e serviços de ecossistemas, sedeado na Alemanha, apelam à acção dos governos que passam pela prevenção tanto mais que se prevê que até 2050 haja um aumento de 36% do avanço destas espécies invasoras... é o caso, por exemplo, também dos mosquitos que transmitem epidemias, caso do Zika, em África e noutras partes do mundo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro