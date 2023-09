Ex-líder de extrema-direita condenado a 22 anos por ataque ao Capitólio

#Estados Unidos

O ex-líder da organização de extrema-direita Proud Boys, Enrique Tarrio, foi condenado a 22 anos de prisão, a sentença mais severa imposta até agora pelo ataque de Janeiro de 2021 ao Capitólio norte-americano.

A sentença desta terça-feira contra o ex-líder da organização de extrema-direita Proud Boys, Enrique Tarrio, é a mais longa de todas as que foram ditadas contra os líderes de grupos extremistas envolvidos no ataque ao Capitólio em Janeiro de 2021. Até agora, as mais longas foram de 18 anos de cadeia para o fundador dos Oath Keepers, Stewart Rhodes, e para o também ex-líder dos Proud Boys, Ethan Nordean, por conspiração sediciosa e outras acusações.

O Ministério Público pedia 33 anos de prisão para Enrique Tarrio, considerado pelo juiz Timothy Kelly como o "líder máximo da conspiração”. "Nesse dia, foi quebrada a nossa tradição ininterrupta de transferência pacífica do poder", afirmou o juiz durante uma audiência de quatro horas em Washington. Timothy Kelly tomou em consideração as circunstâncias agravantes de terrorismo solicitadas pelo Ministério Público, mas proferiu para cada um dos acusados penas significativamente inferiores às solicitadas, por considerar que os réus "não tiveram a intenção de matar".

O apoiante do ex-Presidente Donald Trump não estava na capital americana a 6 de Janeiro de 2021, mas foi acusado de comandar o ataque ao Capitólio, realizado por cerca de 200 membros do grupo Proud Boys. Enrique Tarrio encontrava-se em Baltimore, no estado vizinho de Maryland, porque dias antes foi obrigado a deixar a capital federal por ter queimado uma faixa “Black Lives Matter”, roubada de uma igreja, durante um protesto contra a vitória de Joe Biden.

