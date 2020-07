São Tomé e Príncipe: reabertura do espaço aéreo e das ligações inter-ilhas

São Tomé e Príncipe, cumpre esta sexta-feira o segundo dia da terceira e última fase do estado de calamidade pública decretado pelo governo, para evitar a propagação da pandemia de Covid-19, com a reabertura do espaço aéreo a voos comerciais de todos os países e das ligações aéreas e marítimas inter-ilhas.

Esta terceira e última fase do desconfinamento devido à situação de calamidade pública iniciada a 16 de Julho, vai decorrer até ao final deste mês e tem como objectivo equilibrar as medidas de prevenção sanitátias e o relançamento gradual das actividades económicas.

A reabertura do espaço aéreo, com a autorização de aterrragem e escolagem de voos comerciais proveninentes de todos os países e da retoma das ligações por avião e barco entre as duas ilhas do arquipélago, cumprindo as regras sanitárias do país, são algumas das medidas desta terceira fase.

O prolongamento do horário do mercado municipal para além das 15 horas locais - das 5h às 17horas - também faz parte das medidas, tal como a reabertura dos hóteis, restaurantes, a reposição do horário normal do comércio, função pública e das aulas presenciais.

O uso constante de máscaras de protecção nos locais públicos e na via pública, mantêm-se inalteráveis, bem como o distanciamento físico e social.

Continuam fechadas as discotecas e proibida a realização de actividades que envolvam a presença demasiada de pessoas, como festas religiosas e actuação de conjuntos musicais.

Ainda esta sexta-feira (17/07) centenas de alunos de décimo segundo ano iniciaram os exames nacionais nas disciplinas de português, matemática e história.

Os exames terminam a 20 de Julho.

O ministério da educação e do ensino superior, propôs a realização desses exames como forma de aferir a passagem de ano aos estudantes que obtiverem a melhor média.

Esta modalidade foi encontrada pelo ministério da educação, para mitigar os efeitos negativos da suspensão das aulas por três meses, decretada para evitar a propagação da pandemia de Covid-19.

O governo adverte que este processo de desagravamento das medidas de restrições está sob constante avaliação, sendo que as medidas de desagravamento poderão sofrer alterações ou serem reajustadas a qualquer momento, consoante a evolução da pandemia no País.

A pandemia do novo coronavírus já provocou 14 mortes em São Tomé e Príncipe com um total de 740 casos acumulados e 322 pacientes recuperados, desde a declaração da existência da Covid-19 no arquipélago no início de Abril último.

