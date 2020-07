#Coronavírus/São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Turismo infectado pela Covid-19

Quartos vazios e algumas unidades hoteleiras à beira da falência reflectem o cenário do turismo em São Tomé e Príncipe devido ao impacto da COVID-19. Os dois principais grupos turísticos do país na Ilha do Príncipe e em São Tomé despediram alguns trabalhadores por falta de liquidez. A Associação São-Tomense do Turismo pretende encontrar saídas para a retoma do turismo, em parceria com o governo.