São Tomé e Príncipe

Ilha do Príncipe procura presidente do governo regional

Ilha do Príncipe beneficia de autonomia no seio do Estado de São Tomé e Príncipe. © rfi/Miguel Martins

Texto por: Maximino Carlos 3 min

Na próxima sexta feira a ilha do Príncipe terá um novo presidente do governo depois do impasse registado com a demissão de Tozé Cassandra.O actual executivo regional funciona em regime de gestão, aguardando-se que Filipe Nascimento, o nome proposto pelo partido UMPP, tome posse.