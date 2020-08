Ilha do Príncipe tem um novo presidente Filipe Nascimento de um governo regional

Novo Presidente do governo regional da ilha do Príncipe de S. Tomé e Príncipe

Filipe Nascimento, foi hoje empossado Presidente do governo Regional, da ilha do Príncipe, substituindo no cargo José Cardoso Cassandra. A posse do novo Presidente Regional foi conferida pelo Primeiro de S. Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus que apelou o sentido de lealdade institucional e humildade. .

No seu discurso o Primeiro-ministro santomense Jorge Bom Jesus apelou ao novo Presidente do governo regional da ilha do Príncipe, humildade no exercício de um cargo ingente.

“ Não se esqueça de servir e mostrar trabalho com humildade”

Jorge Bom Jesus referiu-se ao entendimento político para grandes reformas nomeadamente ao estatuto politico administrativo da Ilha do Principe

“Precisamos de maior entendimento politico relativamente aos eixos de desenvolvimento do país sobretudo da revisão do estatuto politico administrativo do Príncipe”

O novo Presidente do governo regional na lealdade institucional para o bem estar de São Tomé e Principe. O novo governo é constituído por quatro secretários regionais, pertencentes ao anterior executivo liderado José Cardoso Cassandra

“ Propomos a total disponibilidade para uma abordagem de cooperação e lealdade institucionais”

Filipe Nascimento, citou o turismo como uma das principais prioridades do seu governo;

“Manteremos os pilares da sustentabilidade ambiental que potenciou o turismo de qualidade”

O novo Presidente do governo regional tem 30 anos de idade, é natural do Príncipe e de origem cabo-verdiana. É licenciado e mestrado em Direito em Portugal. Filipe Nascimento é Presidente da força politica no poder na ilha do papagaio, a UMPP – União para Mudança e Progresso do Príncipe e foi eleito no Congresso em 2019.

Maximino Carlos, nosso correspondente, em São Tomé.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 18/8/2020

