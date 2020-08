São Tomé e Príncipe: "democracia e autonomia não estão em perigo"

Primeiro-ministro são tomense Jorge Bom Jesus (dir), deslocou-se a 18 de Agosto à Ilha do Príncipe, para dar posse ao novo Presidente do governo regional Filipe Nascimento (esq).

O Primeiro-ministro sao-tomense, Jorge Bom Jesus, garantiu na ilha do Principe esta terça-feira (18/08) que a democracia não está em perigo e que a ilha vai avançar, mas evitou falar do chumbo no parlamento sao-tomense a 14 de Agosto da alteração do estatuto politico e administrativo da ilha, enquanto o presidente do governo regional Filipe Nascimento pediu mais sensibilidade aos actores políticos nacionais.

Filipe Nascimento, o novo Presidente do governo regional da Ilha do Príncipe, pediu maior sensibilidade aos actores políticos nacionais para a melhoria das condições de vida na Ilha do Principe

Apesar do chumbo da revisão do estatuto politico e administrativo da Ilha do Principe, o Primeiro-ministro santomense, Jorge Bom Jesus, considera que "a nossa democracia não está em perigo, muito menos ainda a autonomia politica e administrativa da Região do Principe”

Para o chefe do executivo sao-tomense e líder do MLSTP-PSD o maior partido da actual coligação no poder "o Principe vai e tem que continuar a avançar”.

Filipe Nascimento, Presidente do executivo regional e Presidente da União para a Mudança e Progresso do Príncipe - UMPP - no poder na Ilha do Principe, afirmou por sua vez que "se houver essa sensibilidade dos diversos actores nacionais, teremos mais Principe e um melhor São Tomé e Principe”

A recente rejeição da revisão do estatuto politico e administrativo do Príncipe pelo parlamento com votos da maioria parlamentar, criou celeuma nas hostes da União para Mudança e Progresso do Príncipe, mas a questão poderá ficar ultrapassada com uma maior aproximação entre os governos central e regional.

