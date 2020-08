São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Tribunal de Contas rejeita Conta Geral do Estado de 2017

Imagem de arquivo. AFP - ALEXIS HUGUET

O Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe não aprovou a Conta Geral do Estado de 2017. O anúncio foi feito pelo presidente da instituição na final da apresentação do documento ao presidente do Parlamento. Bernardino Araújo alega falta de esclarecimentos e irregularidades.