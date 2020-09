São Tomé e Príncipe/Ensino

São Tomé e Príncipe: ano lectivo arranca a 8 de Setembro com medidas sanitárias adequadas

Em São Tomé e Príncipe o ano lectivo 2020/2021 arranca de forma faseada a partir de 8 de Setembro 2020, com medidas sanitárias para travar a pandemia da Covid-19.

Texto por: Maximino Carlos | RFI 4 min

Num contexto atípico devido à pandemia da Covid-19, as aulas em São Tomé e Príncipe iniciarão no dia 8 de Setembro, para os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, com medidas sanitárias adequadas, para travar a propagação da pandemia da Covid-19.