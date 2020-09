São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Reunião inconclusiva entre a Polícia judiciária e o Governo

Primeiro ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus. © Facebook MLSTP PSD

Texto por: Maximino Carlos

Em São Tomé e Príncipe a reunião do Conselho de Estado de hoje não terá sido conclusiva quanto ao diferendo opondo a Polícia judiciária e o Governo, por um lado, ao Ministério público e ao presidente, por outro, no caso da investigação controversa contra a directora da PJ no desaparecimento de droga das instalações desse organismo policial.