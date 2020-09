Lectícia Trindade lança  "Minha Mãe, Minha Super-Heroína"

© Capa do livro “Minha Mãe, Minha Super-Heroína”

Capa do livro “Minha Mãe, Minha Super-Heroína” da autoria da são-tomense Lectícia Trindade

É lançado este sábado o livro “Minha Mãe, Minha Super-Heroína / Mymother, mysuperhero” da autoria da são-tomense Lectícia Trindade. Uma obra que nas palavras da escritora é um convite à valorização da mulher no seu papel de mãe.

Publicidade Continuar a ler

A ideia surgiu do projecto online “Mãe para mim, mãe para ti” de Lectícia Trindade, onde entrevista mulheres e mães que contam os desafios e as dificuldades da maternidade.

Uma história infantil, escrita em português e em inglês, que convida o leitor a entrar no universo do Nucas, personagem principal, capaz de ver nas mais simples acções do quotidiano da sua mãe, actos dignos de uma “super-heroína”.

Em Inglaterra há mais de três anos, Lectícia Trindade é mãe de três crianças. O livro que agora publica termina com actividades para os mais pequenos e espaço também para o “desenho da mãe”.

A data de lançamento do livro não foi escolhida ao acaso, 19 de Setembro é o Dia da Mulher São-tomense. “Como sou uma mulher são-tomense, quero homenagear todas as mulheres são-tomenses. Não havia outra data que fizesse mais sentido”, concluiu Lectícia Trindade.

Parte da receita das vendas do livro “Minha Mãe, Minha Super-Heroína / Mymother, mysuperhero” será direccionada para uma causa social. Nesta primeira fase, será a favor da Associação DIMIX, organização que apoia crianças e jovens em São Tomé e Príncipe.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro