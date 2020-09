#São Tomé e Príncipe/Remodelação governamental

Remodelação governamental em São Tomé e Príncipe

São Tomé. Imagem de arquivo. AFP - RUTH MCDOWALL

Em São Tomé e Príncipe, Edite dos Ramos Ten Juá é a nova ministra dos Negócios Estrangeiros, enquanto Aerton do Rosário Crisóstomo é o novo ministro do Turismo e da Cultura. Wando Castro passa a ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias e Cílcio Pires dos Santos foi nomeado Ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização.