PCD, partido de convergência democrática em S. Tomé e Príncipe tem novo líder, Danilson Cotu

O Congresso do PCD antecede os 30 anos da fundação do partido em S. Tomé e Príncipe elegendo em novo líder

Danilson Cotu, foi eleito este domingo Presidente do PCD, partido de convergência democrática em S. Tomé e Príncipe. A sua eleição aconteceu no oitavo congresso ordinário desta força política que completa 30 anos da sua existência. Esta força política santomense que sustenta a atual maioria governativa, surgiu nos anos 90.

Em S. Tomé e Príncipe, Delfim Neves, actual Presidente do parlamento santomense que deixa a direcção do PCD após 17 anos disse que isto não significa abandonar esta força política.

“ Fui e serei sempre leal ao PCD. Podem contar comigo”

Esta força política que sustenta atual maioria governativa, surgiu nos anos 90 com a implementação de multipartidarismo tenho ganho as primeiras eleições democráticas em 1991 tendo eleito 33 deputados .

No seu discurso, o Presidente cessante do PCD, Arlindo Carvalho, destacou que a sociedade actual impõe uma reconstrução do pensamento político no PCD.

“É preciso que o PCD, ressurja como uma força reformadora e que no seu interior surjam jovens com propostas inovadoras”

O nosso correspondente, Maximino Carlos em São Tomé.

Maximino Carlos, correspondente, em S. Tomé

