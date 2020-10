Covid-19: São Tomé e Princípe baixou nível de prevenção para Situação de Alerta

O governo são-tomense baixou o nível de prevenção contra a pandemia da COVID-19. Substituindo esta sexta-feira o Estado de Calamidade por Situação de Alerta, que vai vigorar nos próximos 15 dias.

O próximo passo será a massificação de testes para se perceber a taxa de contágio no país.

Wuando Castro, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, sublinha que o executivo vai continuar a acompanhar de perto a evolução da pandemia no arquipélago: "o Governo vai continuar atento, as equipas do Ministério da Saúde vão continuar a trabalhar, fazer o acompanhamento e testagem. Caso se justifique, podemos repor algumas medidas que estão agora a ser desagravadas".

O governante fez questão ainda de alertar para o “relaxamento” da população: "aproveito para pedir atenção para o excessivo relaxamento que se tem verificado nos últimos tempos, os dados são promissores e estáveis, mas o coronavírus ainda está entre nós".

Nesta nova fase que substituiu o Estado de Calamidade, mantêm-se algumas restrições e obrigações. Os cidadãos nacionais e estrangeiros devem apresentar testes tanto à entrada como à saída do país e testes rápidos serão efectuados para passageiros que pretendam viajar para Região Autónoma do Príncipe.

