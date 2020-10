São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Zona Franca implementada no Sul da Ilha de São Tomé

São Tomé e Príncipe. Imagem de Ilustração. © portuguese_eyes/Flickr

Texto por: Maximino Carlos 4 min

No sul da Ilha de São Tomé vai ser implementada uma zona franca com investimento público-privado. Trata-se de um projecto que vai tornar atractivo o maior Distrito de São Tomé e Príncipe com uma população estimada em sete mil habitantes e potencialmente rica em agricultura, pesca, turismo, pecuária e recursos hídricos.