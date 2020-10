São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe tem muitas raparigas fora do sistema escolar por diversos factores

Em S. Tomé e Principe ainda há muitas raparigas que não vão à escola por vários factores como financeiros. RFI/Maximino Carlos

No dia em que se assinala internacionalmente dia das raparigas a líder do parlamento infanto juvenil alerta para o combate a desigualdade e o abuso sexual de raparigas. O governo santomense em parceria com o UNICEF e outros parceiros tem estado a trabalhar para evitar que as raparigas abandonem precocemente a escola.