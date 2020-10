PAM vai aumentar a ajuda a São Tomé e Príncipe

Programa Alimentar Mundial - PAM -vai reforçar o apoio financeiro a São Tomé e Príncipe, pretendendo abranger além das crianças escolarizadas, as que estão fora do sistema escolar.

O PAM laureado este ano com o Prémio Nobel da Paz, vai aumentar nos próximos anos o apoio financeiro a São Tomé e Princiipe, em conttexto de resposta à crise pandémica, esta agência da ONU, forneceu cestas básicas a cerca de cinco mil crianças vulneráveis, sem descurar o seu apoio ao programa de alimentação escolar, que o PAM quer alargar às crianças fora do sistema escolar.

O Programa Alimentar Mundial tem 44 anos de existência em São Tomé e Príncipe e fornece alimentação a 25% da população local.

A aposta desta agência da ONU, está centrada no fomento da produção local, para desenvolver a economia, segundo, Edna Perez, representante do PAM no país.

"...actualmente o programa de alimentação escolar beneficia cerca de um quarto da população, cerca de 25% da população, portanto é um mercado já bastante considerável e se nós conseguirmos fazer essa ligação entre os nossos produtores e este mercado, certamente que a economia nacional sairá a ganhar".

Para além de fornecer alimentação às crianças que estão a estudar, Edna Perez, admite que a agência venha também a beneficiar as crianças que estão fora do sistema escolar:

"...com o surgimento da pandemia da Covid-19 nós revimos o orçamento para os próximos cinco anos e actualmente está próximo dos dois milhões e meio de dólares".

O PAM vai mobilizar outros parceiros para financiar o seu plano estratégico até 2024, que poderá atingir cerca três milhões de dólares.

