São Tomé: Banco Mundial financia reabilitação EN1

Nos próximos dois anos será requalificada a estrada nacional N°1, a principal da ilha de São Tomé, que liga a capital do país à cidade de Neves, no norte da ilha, com um financiamento de mais de 13 milhões de dólares do Banco Mundial, para assegurar a primeira fase da obra.