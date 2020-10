São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe prevê restaurar a sua floresta

As florestas de São Tomé e Príncipe fazem parte do pulmão verde da Bacia do Congo. © Facebook

Texto por: Maximino Carlos 4 min

Nos próximos cinco anos, as autoridades são-tomenses prevêm gerir e restaurar as florestas do país e, deste modo, contribuir para a redução das emissões de gazes com efeito de estufa. Para tal, o país beneficia de um envelope de mais de 4 milhões de euros por parte do GEF, Global Environment Facility.