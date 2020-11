São Tomé e Príncipe sem hipóteses de chegar ao CAN

São Tomé e Príncipe ficou hoje de fora do apuramento rumo ao CAN, Campeonato Africano das Nações de futebol, ao voltar a perder frente à África do Sul, por quatro bolas a duas para os Bafana Bafana, num jogo em território sul-africano.

Desvaneceu-se toda a esperança de São Tomé e Príncipe de prosseguir a sua viagem rumo ao CAN 2021.

A selecção dos falcões e papagaios acabou por perder esta Segunda-feira frente à sua congénere da África do Sul por quatro bolas a duas, no jogo de segunda mão disputado em Port Elisabeth. Depois de um empate a duas bolas durante boa parte do jogo, os Bafana Bafana, acabaram por marcar nos 87 e 88 minutos, deitando por terra a esperança numa eventual vitória da equipa do arquipélago.

Já na primeira mão também organizada na África do Sul no passado fim-de-semana, a selecção são-tomense tinha registado uma derrota por duas bolas a zero.

Com este resultado, São Tomé e Príncipe termina no fundo da tabela do grupo C, sem nenhuma pontuação nem possibilidades matemáticas de chegar ao CAN.

O grupo C é actualmente liderado pelo Gana que acumulou nove pontos em três jogos e a África do Sul que alcançou igualmente nove pontos em quatro encontros, seguindo-se o Sudão com três pontos em três jogos.

Perante o resultado do jogo de hoje, prevalecia uma total decepção em São Tomé. Segundo adeptos ouvidos pela RFI, «é preciso que a selecção ganhe experiência para que ela possa jogar de igual para igual».

De referir que devido à pandemia de covid-19, o CAN 2021 a ser disputado nos Camarões, foi adiado para o ano de 2022.

