S. Tomé e Príncipe

Cerimónias fúnebres de Alcino Pinto, ex-presidente da Assembleia Nacional santomense

Morreu Alcino Pinto, antigo presidente da Assembleia Nacional de S. Tomé e Príncipe Liliana Henriques / RFI

Texto por: Maximino Carlos 4 min

Decorrem hoje as cerimónias fúnebres de Alcino Pinto, antigo presidente da Assembleia Nacional, falecido na passada quinta-feira de paragem cardiaca. Entre as personalidades presentes no ultimo adeus a este responsável político, está o vice presidente de Angola, Bornito de Sousa que tem encontros marcados com o presidente e o primeiro ministro de Sao Tomé e Príncipe.