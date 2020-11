Tribunal  Constitucional  de S. Tomé e Príncipe anula presidente da ADI eleito em congresso

A decisão do Tribunal Constitucional em tornar improcedente, o congresso de Outubro findo do ADI está a criar fortes reacções no interior desta força política. O tribunal argumenta na violação dos estatutos do ADI enquanto este partido afirma que numca esteve interessado em ferir a constituição.

Publicidade Continuar a ler

O acórdão do Tribunal Constitucional anula a decisão saída do congresso de três de Outubro findo do ADI que elegeu por aclamação, Patrice Trovoada como Presidente desta força política santomense.

O documento refere que as eleições foram efectuadas por uma súbita erupção de braços no ar e uma massiva aclamação.

Segundo o Tribunal este procedimento viola um dos artigos do estatuto do ADI, que consagra a modalidade de escrutínio secreto para as eleições dos órgãos e por outro lado está em desconformidade com as alterações estatutárias efectuadas no congresso do partido realizado em 2019.

Reagindo , o ADI através do seu porta- voz, Garrete Guadalupe deixou a entender o descontentamento do seu partido .

Garrete Guadalupe realçou que o seu partido nunca esteve interessado em ferir a constituição.

De S. Tomé, o nosso correspondente, Maximino Carlos.

Correspondência de Maximino Carlos do dia 24 de Novembro de 2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro