São Tomé e Príncipe: ADI nega acusações contra Patrice Trovoada

Em São Tomé e Príncipe o principal partido da oposição - ADI - Aliança Democrática Independente nega acusações do governo de que o seu líder e antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada seria o proprietário das cinco embarcações chegadas ao país em 2016 e apresenta provas.

Publicidade Continuar a ler

A Aliança Democrática Independente - ADI - o maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, reagiu a notícia veiculada entre outros pela RFI, sobre as cinco embarcações que chegaram ao país no início do ano 2016 e que o governo afirma pertencerem ao presidente deste partido e antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Os dois catamarans e as três vedetas rápidas chegaram ao país em 2016 e a ADI afirma que os navios são património do Estado santomense e não de Patrice Trovoada e apresenta os respectivos certificados de registo de propriedade das embarcações, emitidos pelo Instituto Marítimo e Portuário e pela capitania dos portos do arquipélago.

A ADI considera que "estas informações traduzem-se em mais outra manobra de distração o que faz parte de toda a estratégia bem elaborada pela nova maioria, para denigrir a imagem do presidente do partido ADI".

O governo santomense reitera que quer rapidamente ver esclarecido este caso.

Confira aqui as provas apresentadas pela ADI no seu site a 3 de dezembro de 2020

A nota de Ref. N• 2308/GM-MPFEA/2020, do Gabinete do Ministro das Finanças do XVII Governo, datada de 09 de Julho de 2020 faz menção que o certificado de inspecção foi “emitido em nome de Patrice Trovoada”, o que não corresponde de todo a verdade, uma vez que como a própria declaração de inspecção diz logo no princípio “This certificate is issued to RODMAN POLYSHIPS S. A.U”, o que traduzido para português quer dizer que “Este certificado é emitido para RODMAN POLYSHIPS S. A.U”.

Mais abaixo diz que “At request of Rodman this certificate is intended for: Mr. Patrice Emery Trovoada”, ou seja, “A pedido de Rodman, este certificado é fornecido ao Sr. Patrice Emery Trovoada”.

Por conseguinte, a própria declaração de inspeção nega que o certificado foi emitido em nome de Patrice Trovoada, como maldosamente a nota de Gabinete do actual Ministro das Finanças quer dar a entender.

Na qualidade de então Primeiro-ministro e Chefe do Governo, o cidadão Patrice Trovoada pode perfeitamente requerer ter uma cópia da declaração de inspeção, que é um documento que vem certificar que o navio foi construído de acordo com os requisitos específicos, conforme consta da “Declaração de Inspeção”.

E a maior prova que os navios não são propriedade do Sr. Patrice Trovoada, e como as imagens falam mais do que mil palavras, deixamos aqui a consideração dos leitores o Certificado de Registo de Propriedade, emitido pelo Instituto Marítimo e Portuário que diz taxativamente que o navio é de pertença única e exclusiva do Estado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro