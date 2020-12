São Tomé: Comissão política do ADI afasta Levy Nazaré

A comissão política do ADI, o principal partido da oposição no país, decidiu afastar das suas fileiras o deputado e vice-presidente do parlamento Levy Nazaré por ter violado a disciplina partidária.

O deputado e vice-presidente do parlamento, Levy Nazaré, foi afastado da ADI, Acção Democrática Independente, por ter violado a disciplina partidária.

É o que diz o comunicado da comissão política do partido que acrescenta que a decisão é irrevogável. A comissão política do partido orienta ainda o grupo parlamentar para que Levy Nazaré passe ao estatuto de independente, com base no número 3 do artigo 22 do regimento do parlamento santomense.

A comissão política dos independentes democráticos considera que Levy Nazaré violou a disciplina partidária, depois de ter recusado participar nas reuniões regulares e extraordinárias do grupo parlamentar: Levy Nazaré é ainda acusado de não acatar as decisões do partido.

A gota de água pode ter sido a entrevista que Levy Nazaré deu aos órgãos de comunicação social locais e na qual teceu duras criticas contra o líder do partido, Patrice Trovoada.

Levy Nazaré, figura influente do ADI, tinha desempenhado um papel importante na vitória do partido, em 2016, alcançado a maioria absoluta. Compete agora à direcção da ADI encontrar uma outra figura para ocupar o cargo de vice-presidente do parlamento.

