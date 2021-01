São Tomé e Príncipe/ALCCA

São Tomé e Príncipe impõe condições na área de livre comércio africana

Líderes africanos lançam a Área de Livre Comércio Continental Africana - ALCCA - na cimeira da União Africana em Niamey, no Niger a 7 de julho de 2019. au.org

Texto por: Maximino Carlos 5 min

São Tomé e Príncipe, com fraco volume de comércio com o continente africano, impôs regras no acordo sobre a Área de Livre Comércio Continental Africana - ALCCA - que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2021. No seio dos PALOP apenas a Guiné-Bissau e Moçambique ainda não ratificaram o respectivo documento.