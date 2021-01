Ilha do Príncipe já não está livre de covid-19

Depois de sete meses sem qualquer registo de caso oficial, a ilha do Príncipe volta a estar no centro das atenções relativamente aos casos da covid-19. Numa sessão com carácter extraordinário, o governo regional decidiu criar as condições para a realização de uma busca activa integrada para uma maior clarificação da situação epidemiológica do Príncipe.

A Ilha do Príncipe deixou de estar livre da covid-19. Foram registados cinco casos positivos. Por isso, o governo regional decidiu suspender as aulas do primeiro e segundo ciclos do ensino secundário, ou seja, da 7ª à 12ª classe, por uma semana, isto é, de 11 à 15 de Janeiro corrente, tendo em conta que dos pacientes testados positivos inclui um professor que nos últimos dias esteve reunido no Conselho de notas com demais professores. Outra decisão prende-se com a realização de testes na entrada e saída na Região Autónoma do Príncipe, segundo o Presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento.

“O Governo Regional propõe ao Governo Central a realização obrigatória de teste aos passageiros com destino Príncipe/São Tomé e vice-versa. O Governo Regional aguarda a todo tempo a certificação da câmara de segurança para a realização de teste PCR no Príncipe”, indicou o responsável.

Os 3 pacientes diagnosticados com covid-19 e internados no hospital de Campanha da Ilha do Príncipe apresentam um bom quadro de recuperação e o governo regional prevê realizar outras acções.

De referir que a nível nacional, São Tomé e Príncipe registou um aumento exponencial de casos nos últimos dias. Ainda neste Domingo, as autoridades sanitárias deram conta do registo de 12 casos suplementares em apenas 24 horas, o país tendo totalizado ontem 1.066 contaminações com um balanço que se mantém em 17 óbitos.

