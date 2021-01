Covid-19 : Parlamento aprova estado de emergência no Príncipe

Porto de Santo António, ilha do Príncipe. Imagem de arquivo.

Em São Tomé e Príncipe, os deputados aprovaram a resolução que autoriza o Presidente da República, Evaristo Carvalho, a decretar o estado de emergência em saúde pública na Região Autónoma do Príncipe.

Durante a plenária, alguns deputados referiram que se torna necessário reforçar as medidas de prevenção, acentuando as campanhas de sensibilização.

Cabe agora ao chefe de Estado decretar o estado de emergência regional por 15 dias para atenuar a espiral do vírus na ilha do Papagaio.

A situação epidemiológica da COVID 19 na ilha do Príncipe constitui uma preocupação para as autoridades sanitárias que reforçaram as medidas de prevenção e combate a doença.

Oiça aqui a reportagem de Maximino Carlos, correspondente da RFI em São Tomé.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 20/1/2021

