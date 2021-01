São Tomé e Príncipe

São Tome: Profissionais de saúde ameaçam com greve

Vista pacial Hospital Ayres de Menezes, em São Tomé © Vaticano News

Em São Tomé os profissionais de saúde ameaçam com um movimento de greve, se o executivo não responder às exigências que constam do caderno de reivindicações. Em causa está o reforço da segurança no hospital Aires de Menezes e o reconhecimento do estatuto da carreira dos profissionais de saúde.