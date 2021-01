Covid-19: São Tomé receia estirpe britânica

Em São Tomé e Príncipe, o Governo suspeita que a nova estirpe do coronavírus do Reino Unido já esteja no país, devido ao aumento de casos. O executivo prorrogou por mais 15 dias a situação de calamidade na ilha de São Tomé.

Em São Tomé e Príncipe, o Governo suspeita que a nova estirpe do coronavírus do Reino Unido já esteja no país, devido ao aumento de casos. O executivo prorrogou por mais 15 dias a situação de calamidade na ilha de São Tomé. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros. Wando Castro lembrou que nas últimas semanas visitaram o país "muitos compatriotas” provenientes “do estrangeiro, sobretudo de Londres", admitindo que "para já tudo não passa de uma suspeita”.

Vão ser enviadas amostras para um laboratório de referência na África do Sul para confirmar se se trata da estirpe britânica.

Nas últimas 48 horas, São Tomé registou mais 24 novos casos do novo coronavírus, aumentando as infecções para 1.245.

A nova prorrogação do Estado de emergência termina em 15 de Fevereiro.

O executivo também anunciou o reforço de algumas medidas de prevenção nas escolas, a administração pública continuará com o horário de funcionamento das 7:00 às 13:00, com excepção dos serviços essenciais, e as aulas do curso nocturno serão retomadas a partir de segunda-feira.

Na ilha do Príncipe continua em vigor o estado de emergência em saúde pública até 5 de Fevereiro e não foi notificado qualquer caso de infecção nas últimas 24 horas.

São Tomé e Príncipe registou 17 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.

