São Tomé e Príncipe: Professores suspendem greve encetada ontem

A greve convocada por "tempo indeterminado" desde o dia 2 de Fevereiro de 2021, paralisou todo o secor do ensino são-tomense durante 24 horas.

Depois de terem iniciado ontem uma greve "por tempo indeterminado" para reclamar aumentos salariais e melhorias nas suas condições de trabalho, os professores decidiram suspender o movimento, após uma reunião da assembleia dos delegados sindicais realizada esta quarta-feira.

Lançada ontem por iniciativa de três sindicatos docentes, entre os quais o SINPRESTEP que congrega o maior número de educadores do país, esta greve visava nomeadamente reclamar um aumento em mais de 80% do salário de base dos professores, a integração nos quadros de alguns docentes e a promoção de outros com vários anos de serviço, assim como melhorias nas suas condições laborais.

Depois de momentos de incompreensão mutua em que o governo chegou a qualificar esta greve de “ilegal”, nesta terça-feira, os representantes sindicais e o governo estiveram reunidos, tendo-se chegado a um consenso que culminou com a elaboração de um memorando. O memorando prevê a resolução de algumas reivindicações, nomeadamente o reajuste salarial e o enquadramento de alguns professores.

O país que contabiliza mais de três mil docentes, viu ontem todos os níveis de ensino, incluindo o pré-escolar entrar em paralisação. Este movimento que vigorou apenas 24 horas, inviabilizou o funcionamento de todas as escolas do país.

