Governo quer aprimoramento no combate à COVID em S.Tomé e Príncipe

Governo quer aprimoramento no combate a COVID em S.Tomé e Príncipe

O governo pretende um melhor aprimoramento no combate à COVID em São Tomé e Príncipe. Na visita esta segunda feira ao hospital de campanha e ao principal hospital do país, Dr. Aires Menezes, o Primeiro-ministro santomense, Jorge Bom Jesus, constatou melhorias, mas reconhece que é preciso fazer mais na prevenção e combate à doença.

Publicidade Continuar a ler

Na visita ao hospital de campanha e área de saúde dos sintomáticos do hospital, Dr. Aires Menezes, o principal do país, o Primeiro-ministro, reconheceu o esforço dos profissionais de saúde e ressaltou que é preciso melhorar ainda mais a prevenção e o combate a COVID 19.

"Volvidos esses meses todos temos a obrigação de ter apreendido um pouco mais para termos o controlo da situação para haver mais conhecimentos".

O Chefe do executivo santomense referiu que é preciso que se transmitam informações verdadeiras, aludindo alguma manipulação da actual realidade sanitária do país no combate à COVID 19.

" Diziam horas antes da minha visita ao hospital de campanha que as casas de banho não tinham portas, janelas e pedi à comunicação social e aos serviços de comunicação da primatura para ajudarem a transmitir a informação com verdade".

Jorge Bom Jesus, não deixou de reconhecer os esforços dos profissionais de saúde.

O país aguarda a recepção de vacinas contra a COVID 19 e neste momento tem 26 óbitos e 1655 casos positivos.

Maximino Carlos, correspondente, em São Tomé.

Correspondência de São Tomé, 23/2/2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro