São Tomé e Príncipe

Aumento de casos da Covid obrigam governo de S. Tomé a fechar escolas dos ensinos público e privado

Aumento de casos da Covid obrigam governo de S. Tomé a fechar escolas dos ensinos público e privado Liliana Henriques / RFI

Texto por: Maximino Carlos 3 min

Em S. Tomé e Príncipe, face ao aumento de casos de Covid-19, as autoridades santomenses, decidiram encerrar as escolas por um período de quinze dias. A medida não se aplica à ilha do Príncipe onde tem havido uma melhoria da situação pandémica.