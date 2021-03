São Tomé e Príncipe: ADI pede suspensão da AstraZeneca

O Presidente são-tomense Evaristo Carvalho já tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca da Covax contra a Covid-19. Na oposição, a ADI pede a suspensão da mesma.

O chefe de Estado são-tomense apelou para que todos os são-tomenses adiram à vacinação sem qualquer hesitação.

Evaristo Carvalho afirmou que "apesar das dúvidas que se levantam no mundo em relação a este tipo de vacina (AstraZeneca), não nos devemos preocupar tanto com isto", lembrando que "as dúvidas que se levantam, também já sabemos que é guerra comercial".

"Não somos o único beneficiado com a vacina AstraZeneca que recebemos por via Covax, todo o continente africano está a receber. O primeiro país africano que recebeu e já administrou milhares e milhares de doses é o Gana", explicou o chefe de Estado para depois acrescentar que "Angola, o nosso país irmão administrou a AstraZeneca a 50/60 mil pessoas e até agora não houve qualquer incidente".

ADI pede suspensão da vacina AstraZeneca

Esta quarta-feira, a Acção Democrática Independente (ADI), na oposição, apelou ao governo para "suspender as vacinas AstraZeneca" contra a covid-19 que estão a ser aplicadas no país desde segunda-feira, 15 de Março.

"Tendo em conta os vários relatos que nos têm chegado do exterior relativamente a esta vacina, nós tomamos esta decisão de pedir a suspensão da vacina AstraZeneca. Estávamos à espera que fosse o governo a fazê-lo, mas, entretanto, já vamos no terceiro dia da vacinação e nós não temos ainda nenhuma iniciativa do governo nesse sentido", descreveu o porta-voz do partido, Garet Guadalupe.

A ADI sublinhou ainda que a suspensão deve ser "temporária", reconhecendo que o governo decidiu aplicar a vacina AstraZeneca à população sem ter por base nenhum estudo. "Foi com base nas recomendações da comunidade internacional e sabemos que uma das variáveis que muito pesou para que o governo decidisse avançar com esta vacina é o facto dela ser grátis, no âmbito da plataforma Covax", explicou Garet Guadalupe.

Defende por isso que "se tem havido recuo da comunidade internacional, então a prudência recomenda" que as autoridades são-tomenses também sigam "no mesmo sentido, por mera precaução".

Agência de Medicamentos avalia vacina da AstraZeneca

A Organização Mundial de Saúde (OMS) continua a recomendar a administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, cuja utilização foi suspensa por vários países como medida de precaução baseada em relatos de casos de formação coágulos sanguíneos em pessoas que receberam a vacina.

A Agência Europeia de Medicamentos vai divulgar esta quinta-feira o parecer dos peritos que estão a analisar os casos de formação de coágulos após a vacinação.

São Tomé e Príncipe registou um total 2.107 casos de infecção e 33 óbitos devido ao novo coronavírus.

