Mais de uma dezena de candidatos às eleições presidenciais sãotomenses

Elsa Pinto, antiga Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, é um dos 19 candidatos à eleição presidencial de Julho de 2021, no seu país.

Em São Tomé e Príncipe 19 candidatos vão concorrer para as presidenciais de 18 de Julho para um universo de mais de 100 mil eleitores inscritos nos cadernos eleitorais. Para estas eleições, houve a inclusão de novos eleitores jovens e mais círculos da diáspora. Mais pormenores com Maximino Carlos.

Dos 19 concorrentes, seis saem das costelas do partido Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata, (MLSTP-PSD), nomeadamente, Guilherme Posser da Cota que conta com o apoio do seu partido, Maria das Neves, Elsa Pinto, Victor Monteiro, Jorge Amado e Aurélio Martins que concorrem como independentes.

Do partido Acção Democrática Independente, (ADI), participam nas eleições dois candidatos, respectivamente Carlos Stock, e Carlos Vila Nova.

Vila Nova beneficia do apoio da ADI , maior maior partido da oposição.

A União MDFM/UDD, tem na corrida Carlos Neves, mas também das costelas deste partido há um candidato que é Olinto Neves.

O Partido Convergência democrática (PCD), decidiu apoiar o seu único candidato, Delfim das Neves.

O Partido Verde, sem assento parlamentar, tem dois candidatos, sendo Elsa Garrido, presidente do referido partido e Miques Jesus Bonfim.

O Movimento Independente de Caué, também sem assento parlamentar, apresenta o candidato Júlio Silva.

Abel Bom Jesus, Moisés Viegas, Manuel do Rosário e Roberto Sousa Pontes participam na eleição presidencial m como candidatos independentes.

