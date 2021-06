Presidente de Guiné-Bissau efectua visita de três dias à São Tomé e Príncipe

© Lourenço da Silva/Cortesia do Tèla Non

São Tomé e Principe e Guiné Bissau estão dispostos a lançar novas pontes nas suas relações bilaterais.No encontro de quarta feira os Presidentes de São Tomé e Principe e da Guiné Bissau respectivamente, Evaristo Carvalho e Umaro Sissoco Embalo, salientaram a necessidade de se concretizar o projecto de mobilidade na CPLP e de maior apoio à Moçambique para o combate às acções dos grupos terroristas.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló iniciou na quarta-feira,16 de Junho de 2021 uma visita oficial de três dias à São Tomé e Príncipe em retribuição a efectuada há algumas semanas pelo seu homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho.

Na sua chegada ao aeroporto internacional de São Tomé, Umaro Sissoco Embaló, foi acolhido por Edite Tan-Jua, ministra são-tomense dos Negócios Estrangeiros e cumprimentado por várias entidades públicas do país anfitrião.

No âmbito da visita,os presidentes Evaristo de Carvalho de São Tomé e Príncipe e Umaro Sissoco Embaló da Guiné-Bissau tiveram a 16 de Junho de 2021 um encontro demorado no Palácio do Povo.

Para além das questões relativas ao enraizamento das excelentes relações entre os dois países , que datam da luta de libertação, ambos Chefes de Estados, salientaram a necessidade de se potenciar os laços bilaterais.

Evaristo Carvalho, Presidente santomense, disse que é um virar de páginas nas relações entre os dois países.

Umaro Sissoco Embaló, seu homólogo da Guiné -Bissau considerou que a aproximação entre os dois países dá uma oportunidade à nova geração dos dois países.

Durante a sua visita, Umaro Sissoco Embaló terá também um encontro, a 17 de Junho, com o Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, assim como membros da mesa parlamentar e líderes das bancadas parlamentares. Um encontro está igualmente previsto com o Primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus.

O chefe de Estado da Guiné-Bissau regressa ao seu país, na sexta-feira, 18 de Junho de 2021.

Correspondência de Maximino Carlos do dia 16 de Junho de 2021

