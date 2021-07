São Tomé e Príncipe /Política

Canábis para fins medicinais domina debates presidenciais são-tomenses

Folhas de canábis. O projecto de cultura de canábis para fins medicinais em São Tomé e Príncipe tornou-se tema de debate na campanha para as presidenciais são-tomenses de 18 de Julho de 2021, mas o governo desmente que haja um qualquer acordo para a efectivação do controverso projecto. © Cortesia do Tèla Non

Um projecto de cultura de canábis para fins medicinais está a dominar a campanha para as presidenciais de São Tomé e Príncipe. O actual governo são-tomense afirmou que não existe nenhum acordo para a exploração no país de canábis. Mais pormenores com Maximino Carlos.