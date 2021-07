Campanha eleitoral decorreu em “clima de paz e tranquilidade”

A campanha eleitoral decorreu num “clima de paz e tranquilidade”, garantiu o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquengo. Mais de 123 mil eleitores são chamados às urnas, no domingo, para escolher o próximo chefe de Estado de São Tomé e Príncipe . Na corrida estão 19 candidatos, um número recorde na história do país.

No entanto, o responsável lamentou o facto de vários candidatos não terem respeitado as regras sanitárias impostas pelas autoridades devido à pandemia da Covid-19.

Esta sexta-feira, os candidatos percorreram as principais cidades do país na tentativa de convencer o eleitorado a votar nas eleições presidenciais de domingo.

Dezanove candidatos concorrem ao cargo de chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, um número recorde. Em entrevista à RFI, a advogada Celiza de Deus Lima referiu que o elevado número de candidaturas “banaliza” a figura do Presidente da República.

A eleição presidencial decorre num contexto de crise econômica e social. As autoridades tiveram de recorrer à comunidade internacional para conseguirem os meios financeiros para realizar o escrutínio.

Esta semana, no acto central da comemoração do 46.º aniversário da independência nacional do país, o Presidente da República, Evaristo de Carvalho,que não se recandidata ao cargo, condenou a "corrupção desenfreada" no Estado e alertou para o do banho, a compra de consciência política. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, Fernando Maquengo, afirmou que no caso de haver provas de "banho" a Comissão Eleitoral vai accionar a Justiça.

Mais de 123 mil eleitores são chamados às urnas, no domingo, para escolher o próximo chefe de Estado do país. Na corrida estão 19 candidatos.

As eleições terão quatro missões de observação, da União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Central, Estados Unidos da América e Japão.

De acordo com o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Victor Correia, haverá 304 assembleias de voto, 286 em São Tomé e Príncipe e 18 na diáspora, e a votação irá decorrer entre as 7 e as 17 horas.

“Se às 17 horas ainda estiverem eleitores nas filas serão distribuídas senhas para que possam votar. Ninguém vai ficar sem votar”, conclui Victor Correia.

