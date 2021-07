CEN avisa que "casos de banho" serão levados à Justiça

O presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, Fernando Maquengo, afirma que tudo está preparado para a realização das eleições presidenciais de domingo, 18 de Julho, e garante que no caso de haver provas de "banho" -compra de consciência política- a Comissão Eleitoral accionará o Ministério Público.

As garantias foram dadas, esta manhã, durante a conferência de imprensa que teve lugar na sede da Comissão Nacional Eleitoral. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquengo, disse que no caso de existirem provas do fenómeno banho -compra de consciência política- a Comissão Nacional Eleitoral vai accionar o Ministério Público.

“Qualquer ilícito que se enquadre nesta atitude a lei eleitoral prevê as sanções e a Comissão Eleitoral, desde que tenha conhecimento efectivo deste fenômeno, accionará o Ministério Público para as devidas responsabilizações”, advertiu.

Fernando Maquengo referiu que a Comissão Eleitoral Nacional tem neste momento tudo preparado para as eleições presidenciais“os últimos detalhes estão a ser resolvidos”.

São Tomé e Príncipe realiza eleições presidenciais num contexto de crise sanitária, provocada pela pandemia da Covid-19. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional lamentou o comportamento de alguns candidatos e dos seus apoiantes por estarem a “desrespeitar as regras sanitárias durante as passeatas”.

Fernando Maquengo salientou, porém, que no dia de votação os eleitores que chegarem às mesas de voto sem máscara de protecção não poderão votar.

“Vai ser aconselhado a colocar uma máscara, a pessoa terá que arranjar uma máscara para exercer o seu direito”, explicou.

Mais de 123 mil eleitores são chamados a votar este domingo para escolher o próximo chefe de Estado do país, na corrida estão 19 candidatos.

De acordo com o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Victor Correia, haverá 304 assembleias de voto, 286 em São Tomé e Príncipe e 18 na diáspora, e a votação irá decorrer entre as 7 e as 17 horas.

“Se às 17 horas ainda estiverem eleitores nas filas serão distribuídas senhas para que possam votar. Ninguém vai ficar sem votar”, conclui Victor Correia.

