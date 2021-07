Evaristo Carvalho defende que "voto é livre e secreto”

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, apelou hoje aos são-tomenses para votarem nas eleições presidenciais e defendeu que a consciência dos cidadãos “não dever ser ameaçada nem comprada”.

Publicidade Continuar a ler

O chefe de Estado Evaristo Carvalho apelou hoje aos são-tomenses para votarem nas eleições presidenciais e defendeu que a consciência dos cidadãos “não dever ser ameaçada, nem comprada”.

“Caros compatriotas no país e na diáspora, como sabeis, amanhã, 18 de Julho acontecerá o maior escrutínio eleitoral nacional, a eleição do Presidente da República. O nosso povo é chamado para decidir através do voto nas urnas o destino da nação, uma escolha que deverá ser justa e acertada, por isso a consciência de cada cidadão não deve ser ameaçada, nem comprada. O voto é livre e secreto”, explicou.

Evaristo Carvalho referiu que os 19 candidatos puderam, durante o período de campanha, apresentar os seus programas ao eleitorado, salientado que os cidadãos estão esclarecidos para escolher o futuro Presidente.

“Compatriotas, perante a lei, foi possível durante um período de 15 dias, em tempo de antena, todos os candidatos concorrentes ao cargo de Presidente da República apresentarem e esclarecerem os seus pontos de vista e propostas sobre a problemática do futuro desenvolvimento do país aos cidadãos eleitores. Deste modo, cada cidadão goza de livre arbítrio de escolher o candidato que para ele deverá ascender ao patamar de Presidente da República e contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural desta nação. Por isso o meu apelo vai também no sentido de preservarmos o livre arbítrio”.

O chefe de Estado são-tomense apelou à calma e serenidade durante o dia de voto e para que os resultados sejam livres de qualquer tipo de fraude.

“Apelo também à calma e serenidade para que este acto decorra sem quaisquer contratempos e que os resultados deste escrutínio sejam livres de qualquer tipo de fraude, sejam transparentes e aceites. Que esta eleição seja realmente uma festa da democracia", conclui.

Mais de 123 mil eleitores são-tomenses são chamados às urnas este domingo,18 de Julho, para escolher o próximo chefe de Estado do país. Trata-se da eleição mais concorrida de sempre, na corrida estão 19 candidatos.

As eleições terão quatro missões de observação, da União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Central, Estados Unidos da América e Japão.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro