Votação anulada em quatro mesas de voto nas presidenciais de São Tomé e Príncipe

Eleitores aguardam à entrada de uma das assembleias de voto para exercerem o seu direito de voto para as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. São Tomé, 18 de julho de 2021. Mais de 123 mil eleitores são chamados hoje às urnas em São Tomé e Príncipe para escolher o próximo presidente da República, numas eleições a que concorreram um recorde de 19 candidatos.

A votação foi anulada este domingo em quatro assembleias de voto, duas em Mé-Zochi, uma em Canta Galo e outra em Lemba. Os habitantes decidiram boicotar o escrutínio, reclamando melhores condições para população. O porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Victor Correia, diz que apesar deste incidente a votação “decorre na globalidade com normalidade”

Na capital, na escola Dona Maria de Jesus, no bairro de Àgua Grande, alguns eleitores queixavam-se de atrasos no processo de votação já que “há falta de preparação dos membros da assembleia de voto” que não estariam a dar “as indicações certas aos eleitores”.

Esta eleição presidencial decorre num contexto de pandemia de Covid-19, à entrada das mesas de voto os eleitores são obrigados a desinfectar as mãos com gel alcoólico e só vota quem estiver a usar uma máscara de protecção facial

Mais de 123 mil eleitores são-tomenses são chamados às urnas este domingo,18 de Julho, para escolher o próximo chefe de Estado do país. Na corrida à presidência da República estão 19 candidatos, trata-se da eleição mais concorrida de sempre na história de São Tomé e Príncipe.

Os eleitores esperam que o próximo Presidente da República seja “um líder que seja capaz de guiar o país e que consiga trabalhar com o governo para o pais avançar”.

De acordo com o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Victor Correia, a votação decorre até às 17 horas (locais), mas se às 17 horas ainda estiverem eleitores nas filas serão distribuídas senhas para que essas pessoas possam votar.

As eleições contam com quatro missões de observação: da União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Central, Estados Unidos da América e Japão.

