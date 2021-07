Carlos Vila Nova: "Quero ser o Presidente de todos são-tomenses"

Carlos Vila Nova disse esta segunda-feira que quer ser Presidente de todos os são-tomenses. O candidato da ADI garantiu que “o povo está atento” e não vai deixar que “façam batota”. De acordo com os dados divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional, Carlos Vila Nova vai disputar a segunda volta das eleições presidenciais com Guilherme Posser da Costa.

Carlos Vila Nova saiu esta tarde às ruas de São Tomé para festejar, com os apoiantes, a vitória na primeira volta das eleições presidenciais de domingo.

O cortejo iniciou-se junto à sede da Comissão Eleitoral Nacional e percorreu as principais artérias da cidade até chegar à praça da independência.

Numa curta declaração aos apoiantes, Carlos Vila Nova pediu para não fazerem confusão e convidou todos os São tomenses para se juntarem à sua candidatura.

“Agora vou fazer um apelo a todos aqueles que não votaram em Vila Nova, eles também têm lugar aqui. Vila Nova vai ser Presidente de vocês todos”, prometeu.

O candidato voltou a insistir que nas contas do partido “a vitória era muito superior” aos dados divulgadas esta tarde pela CEN, referindo que “pela primeira vez, nas eleições democráticas do país, a Comissão Eleitoral Nacional divulgou o resultado das eleições 24 horas depois. “Nunca aconteceu, foi a primeira vez”, ressalvou.

Carlos Vila Nova afirmou que “o povo está atento” e não vai deixar que “façam batota”.

De acordo com os dados provisórios anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional, Carlos Vila Nova, candidato da Acção Democrática Independente- ADI - obteve 39,47% dos votos e vai disputar a segunda volta das presidenciais com Guilherme Posser Da Costa, candidato do MLSTP PSD que recebeu 20,75% dos votos.

Até ao momento a candidatura de Guilherme Posser da Costa ainda não se pronunciou sobre os resultados.

A segunda volta das eleições deverá ter lugar a 8 de Agosto

